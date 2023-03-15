خالد بن محمد بن زايد يلتقي طلاباً وطالبات من أصحاب المواهب المتميزة

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الـ14، التي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

رافق سموّه، خلال الزيارة، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك سعيد الشامسي؛ حيث التقى سموّه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين من أصحاب المواهب المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، والذين يتلقون تدريباً فنياً ومهنياً رفيع المستوى، وأشاد سموّه بما أنجزوه من مشاريع قائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد في استشراف وبناء المستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات.

كما التقى سموّه المتسابقين المشاركين في تحدى «مبرمج المستقبل»، الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وقد استقطب هذا التحدي 100 مبرمج إماراتي من الصفوف السادس وحتى الـ12.

وتُقام فعاليات هذه المسابقة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وينظّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بشكل سنوي، ضمن مبادرة مهارات الإمارات، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتعليم المهني والتقني ورفع المستوى الوطني للقدرات التكنولوجية المتقدمة بين الشباب الإماراتي، من أجل دفع عجلة النمو الصناعي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستقطب نسخة العام الجاري من المسابقة، التي تستمر ثلاثة أيام، أكثر من 300 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، للتنافس ضمن 23 مهارة هندسية وتكنولوجية، منها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، والبرمجيات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الغرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات المهمة.