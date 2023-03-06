«أبوظبي للتقاعد»: ضم الخدمة السابقة تلقائي.. بشرط عدم صرف المكافأة

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المسجلين لديه من القطاعين الحكومي والخاص، يتم تلقائياً، ودون كُلفة، عند انتهاء الخدمة من جهة العمل والالتحاق بجهة أخرى تحت مظلة الصندوق.

ولكنه اشترط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة.

وقال إنه في حال قرّر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم رغب في ضم مدة خدمته السابقة لاحقاً، سيكون عليه سداد مقابل كُلفة الضم بواقع 26% من الراتب الذي تُؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم.

وشدد الصندوق على أهمية قيام المؤمن عليهم بضَم مُدد خدماتهم السابقة، عند التحاقهم بالعمل لدى جهة عمل جديدة، لحفظ حقوقهم في الحصول على المنافع التأمينية المقررة لهم حسب قانون التقاعد، عن كامل مدة خدمتهم، وكذلك لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.

وأوضح أنه في حال انتهت خدمة المؤمن عليه من جهة عمل غير تابعة للصندوق (مثل الجهات الاتحادية)، والتحق بالعمل لدى جهة عمل تتبع الصندوق تكون كُلفة الضم 26% من الراتب الذي تُؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم.

وأشار إلى أن مدد الخدمة المسموح بضمها هي مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، ومدة الخدمة السابقة في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، وكذلك في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، ومدة الخدمة السابقة في الدوائر المحلية في إمارات الدولة حسب الشروط المحددة بالقانون، ومدة الخدمة العسكرية، ومدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، ومدة الخدمة للمواطن خارج الدولة بشرط أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة خلال الخدمة، إضافة إلى مدة خدمة الطالب العسكري بشرط الالتحاق بالقوات المسلحة بعدها.

وذكر الصندوق أن شروط الموافقة على طلبات ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم هي: تقديم المؤمن عليه طلب الضم وهو على رأس عمله، إذ لا يجوز ضم مُدد الخدمة السابقة بعد التقاعد، كما يجب ألا تكون مدة الخدمة المراد ضمها انتهت بالحرمان من المكافأة أو المعاش، وكذلك ألا يكون صرف للمؤمن عليه عنها معاش تقاعدي.

وأشار إلى أنه يشترط لضم مدد الخدمة السابقة، أن يسدد المؤمن عليه كُلفة الضم بواقع (26%) من الراتب الذي تُؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية عند تقديم طلب الضم، على ألا تقل كُلفة الضم عن قيمة المكافأة المصروفة للمدة المراد ضمها، مشيراً إلى أن إصدار الموافقة النهائية على طلب الضم، يتطلب أن يسدد المؤمن عليه كامل مبلغ كُلفة الضم قبل انتهاء خدمته.

وأوضح الصندوق أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل استكمال السداد، يتم احتساب المدة المضمومة بما يُقابل المبلغ المسدد بالنسبة والتناسب، مشيراً إلى أنه يمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر خدمات الصندوق الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

إذا قرّر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة سيكون عليه سداد 26% من الراتب الذي تُؤدى على أساسه الاشتراكات في تاريخ تقديم طلب الضم».