"شؤون المجلس الوطني الاتحادي" تصدر دليل "بناء القدرات البرلمانية لمجتمع الإمارات"

أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دليلاً بعنوان "بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات"، والذي يتضمن خمسة محاور رئيسة سلطت الضوء على عدة موضوعات، هي: "برنامج التمكين السياسي"، و"المجلس الوطني الاتحادي"، و"انتخابات المجلس الوطني الاتحادي"، و"بناء قدرات الناخب"، و"بناء قدرات المرشح".

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والإجراءات المرتبطة بها.

وقد تطرق الدليل في محور التمكين السياسي إلى بيان المفهوم العام للتمكين.

وبين الدليل في محور المجلس الوطني الاتحادي الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

في المحور الثالث الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تناول التجربة الانتخابية في الدولة التي بدأت في عام 2006م لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما ناقش الدليل في المحور الرابع الخاص ببناء قدرات الناخب، مفهوم الناخب (أي عضو الهيئة الانتخابية).

واستعرض الدليل في المحور الأخير منه الخاص ببناء قدرات المرشح جميع مراحل الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح ، وإجراءات الترشح، وكيفية إدارة الحملة الانتخابية وصياغة البرنامج الانتخابي للمرشح.