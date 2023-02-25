بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما قال سموّه، في تدوينة على «تويتر»، نشرها أمس، بهذه المناسبة: «أهنئ أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله تعالى أن يديم على الكويت وشعبها الخير والعزة والرخاء».

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وتوجّه سموّه بالتهنئة إلى الشعب الكويتي الشقيق. وقال في «تدوينة» نشرها أمس، بهذه المناسبة: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية.. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار.. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».

وبعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بهذه المناسبة. ووجهوا برقيات تهنئة مماثلة إلى سموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

وقال صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في برقيته: «أصدق التهاني والتبريكات لأخي صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولشعبها الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ62.. نعتز ونفخر بعلاقاتنا الأخوية المتأصلة والضاربة في جذور التاريخ، وبأواصرنا المتينة التي تعكس رؤانا وأهدافنا وطموحاتنا المشتركة لصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.. خالص تمنياتي للأشقاء في الكويت قيادة وشعباً بدوام الازدهار والرخاء والاستقرار».

كما بعث سموّ الشيوخ أولياء العهود برقيات تهنئة مماثلة إلى سموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تدوينة على «تويتر»، نشرها أمس: «نُبارك لأشقائنا في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني. 62 عاماً من المجد والإنجازات.. أدام الله على الكويت وقيادتها وأهلها العز والرخاء».

وهنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر «تويتر»، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموّه في تدوينته: «الكويت وطن المجد والأصالة.. محبتها محفورة في قلوبنا.. توحدنا الرؤية المشتركة والمصير والأهداف.. نهنئ الكويت حكومةً وشعباً باحتفالاتها الوطنية.. أدام الله أمنها ورخاءها ورفعتها.. وسنظل معاً نسير جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأوطاننا وشعوبنا».