"بيت الخير" تنفق 8 ملايين درهم لعلاج المرضى

أنفقت جمعية بيت الخير عام 2022 ما يزيد عن 8 ملايين درهم على علاج المرضى من خلال مشروع "علاج" أحد أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلًا ممن لا يغطي التأمين الصحي مرضهم أو عملياتهم الجراحية حيث بلغ إنفاق المشروع حتى نهاية ديسمبر 8 ملايين و80 ألفًا و942 درهمًا.

ويتم الصرف على مشروع "علاج" من أموال الصدقة وتم تعزيزه في السنوات الثلاث الأخيرة بإطلاق أكثر من منصة إعلامية أهمها برنامج "زايد الخير" الذي أطلقته الجمعية على إذاعة الأولى والذي جمع في عام 2022 مبلغ 3 ملايين و354 ألفًا و884 درهمًا استفاد منها 80 مريضًا ويضاف إلى هذا البرنامج حملات "فزعة الإلكترونية" التي تعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جمعت العام الماضي 789 ألفًا و294 درهام استفاد منها 24 مريضًا محتاجًا.