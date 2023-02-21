منصور بن زايد يطلق «آيدكس».. بمشاركة 41 جناحاً وطنياً و65 دولة

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس» الذي يستمر خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة الحدث الرائد، الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم، وأكبرها على مستوى المنطقة.

وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة و200% مقارنة مع النسخة الأولى عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17% مقارنة مع الدورة السابقة.

كما افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض الدفاع البحري «نافدكس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد سموه، يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، عدداً من القطع البحرية والأجنحة الوطنية والدولية المشاركة التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية البحرية من تكنولوجيا وأنظمة.

وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين بشأن أحدث معروضاتهم وأهم ابتكاراتهم من مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية البحرية من أنظمة وآليات وقطع متطورة.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن معرض «نافدكس» يقدم منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال صناعات الدفاع البحري لعرض أحدث تقنياتها وخدماتها في هذا المجال، بجانب توفيره فرص عقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية والأمن البحري.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات الوطنية وحضورها المتميز في نسختي هذا العام من معرضي «نافدكس» و«آيدكس».