10 آلاف درهم عقوبة لساكن غير قانوني

ألزمت محكمة العين ساكناً بأن يؤدي لمالك عقار 10 آلاف درهم تعويضاً عن اغتصابه جزءاً من العقار دون أي سند قانوني.

وفي التفاصيل، أقام مالك عقار دعوى قضائية ضد ساكن، طالب بإلزامه بأن يسدد له 25 ألف درهم، وبالفائدة القانونية 12% على المبلغ المطالب به من تاريخ رفع الدعوى، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه كان غاصباً لجزء من العقار المملوك له، الذي كان يقيم به وينتفع دون سند مشروع، وامتنع عن إخلاء العقار رغم المطالبة الودية له، وصدر قرار من القضاء المستعجل بطرده، ونتيجة للتصرف الذي قام به المدعى عليه وامتناعه عن الخروج من العقار تسبب في أضرار بالغة تستوجب التعويض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومن القضية مستعجل العين أن المدعى عليه كان يقيم بالعقار موضوع الدعوى والمملوك للمدعي دون أي سند قانوني، وكان هذا الفعل تسبب في تعطيل استغلال المدعي للعقار، وتقدّر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر عن مدة الانتفاع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بـ10 آلاف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.