تدشين «توأم عجمان X» الرقمي لتسريع الخدمات

دشن مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، «توأم مركز (عجمانX)» الرقمي الافتراضي، تزامناً مع شهر «الإمارات تبتكر 2023»، والذي يركز على محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، العام الجاري عاماً للاستدامة.

وأكد النعيمي أن مركز «عجمانX» تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من إطلاقه، ليكون منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات، لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، وتسريع تنفيذ الخدمات والبرامج والسياسات واللوائح، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الحكومة وإثراء المعرفة.

وأضاف: «رأينا تدشين المشروع الابتكاري للمركز في افتتاح شهر الابتكار، لنمنح رواد المركز معرفة كل التفاصيل والأحداث باستخدام التجول الذكي الافتراضي في مختبرات تصميم الأفكار، ومختبر الذكاء الاصطناعي، والمكتبة الرقمية والمسرعات».

وتابع أن الدائرة تحتفي كل عام بالحدث الوطني مدشنة المشاريع الابتكارية الهادفة لتحقيق جود الحياة وسعادة المجتمع، لافتاً إلى أن شهر الابتكار في دورته الحالية سيعنى بمحور الاستدامة الذي يشكل أساساً قوياً للحاضر المشرق، وداعماً رئيساً للمضي نحو مستقبل أفضل للجميع.

وقال الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في «دو»، جاسم العوضي، «نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية وطويلة الأمد مع الدائرة، إلى بناء منظومة مزدهرة للابتكار، ويسعدنا أن نكون مساهمين رئيسين في رسم ملامح المستقبل الرقمي في إمارة عجمان».

ووقعت الدائرة ضمن أجندة شهر (الإمارات تبتكر 2023) مذكرة تفاهم مع شركة «شيخ تك» للحلول الرقمية لتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع الابتكارية التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والهولغرام، حيث وقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية بعجمان الشيخة نورة حميد النعيمي، مديرة مركز «عجمانX»، فيما وقع بالإنابة عن الشركة زيشان شيخ، المدير التنفيذي والمؤسس للشركة.

وأوضحت الشيخة نورة النعيمي، أن جميع الجهات والمؤسسات والشركات تسعى بلا توقف لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، وتوثيق العلاقات لإيجاد الحلول الرقمية التي تصب في خدمة الجميع.