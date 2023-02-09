الشيخة فاطمة توجه "صندوق المرأة اللاجئة" بتقديم 10 ملايين درهم لدعم حملة جسور الخير لصالح المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" ، صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة - التابع للهلال الأحمر .. بتقديم 10 ملايين درهم لدعم حملة "جسور الخير" التي أطلقتها الهيئة لدعم الجهود الإنسانية والعمليات الإغاثية الجارية حاليا لصالح المتأثرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

وتأتي توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، تعزيزا للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها كارثة الزلزال على حياة الآلاف المتضررين على الساحتين السورية والتركية.

كما تأتي التوجيهات السامية تجسيدا للمواقف الإنسانية الأصيلة لسموها في مثل هذه الأزمات والكوارث، ما جعلها رمزا للعطاء الإنساني اللامحدود على مستوى الإمارات والعالم وباتت عنوانا للعمل الإنساني إقليميا ودوليا، ومن أكبر الداعمين والمانحين للمساعدات الإنسانية.