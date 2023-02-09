منصور بن محمد يزور "إيدك دبي 2023"

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، اليوم فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2023" والذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، من خلال 4,800 علامة تجارية تقدّمها 3,600 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان.

وقام سموه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة، حيث اطلع سموه على أبرز ما يقدمه العارضون من حلول ومنتجات وتعرّف على آخر المستجدات التي توصلت إليها صناعة طب الأسنان وصحة الفم.

رافق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة السفير الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و "إيدك دبي"، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورؤساء الوفود والجمعيات والهيئات العلمية العالمية المختصة في طب الأسنان.

وزار سموه جناح كوريا الجنوبية ضيف الشرف الرسمي للدورة الـ27 من مؤتمر "إيدك دبي 2023" والذي يضم مشاركة أكثر من 130 شركة كورية، كما زار سموه أجنحة كل من سويسرا، والبرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركات العارضة ضمن تلك الأجنحة من تكنولوجيا وحلول مستخدمة في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

كما زار سموه أجنحة عدد من المؤسسات والهيئات المحلية المشاركة في المعرض، ومن بينها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومنصة مستشفى دبي لطب الاسنان، حيث أطلع سموه على المبادرات والمشاريع والابتكارات المتخصصة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2023"، الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، حضور أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، حيث يضم 153 جلسة علمية، و17 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة دول بأجنحة رسمية في المؤتمر وتشمل البرازيل وسويسرا وألمانيا، وتركيا وكوريا والصين، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث تمثل المشاركة الدولية نسبة 70 بالمئة من إجمالي المشاركات في الحدث.

يُذكر أن إيدك دبي 2023 يتم تنظيمه من قبل شركة "إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م" – عضو في إندكس القابضة، ويحظى بدعم هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية – ICHS، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وعدد من نقابات وجمعيات طب الأسنان في المنطقة والعالم.