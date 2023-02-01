8 مخالفات أكثر انتشاراً بين منشآت الأغذية في أبوظبي

كشف تقرير رقابي، أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أخيراً، عن رصد مفتشي الهيئة خلال العام الماضي ثمانية أنواع من المخالفات أو الممارسات السلبية كانت الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المنشآت الغذائية والتموينية التي تمت مخالفتها في أبوظبي، تمثل أبرزها في حفظ أو عرض مواد غذائية قابلة للتلف في درجة حرارة ومدة زمنية غير مناسبة، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، ووجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة.

فيما شددت الهيئة على أنها لن تتهاون في معاقبة أي منشأة غذائية أو تموينية مخالفة، مؤكدة أن لديها لائحة جزاءات جديدة، تتضمن ستة أنواع من العقوبات الإدارية، تبدأ بـ«لفت النظر» في المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، وتنتهي بـ«إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً» في حال تسجيل مخالفة أو أكثر.

وقسّم التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش التابعة للهيئة إلى فئتين، الأولى اختصت بأكثر الملاحظات المرصودة لأنشطة «البيع بالتجزئة»، التي شملت ستة أنواع من المخالفات، بينما ركّزت الفئة الثانية على أكثر الملاحظات المرصودة لأنشطة «التموين»، والتي شملت ثمانية أنواع من المخالفات أو الملاحظات التي تم تسجيلها بحق المنشآت المخالفة.

ووفقاً للتقرير، فقد تم رصد ست مخالفات كانت الأكثر شيوعاً العام الماضي، على مستوى متاجر البيع بالتجزئة في مدينة أبوظبي، شملت عدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، وحفظ أو عرض مواد غذائية قابلة للتلف في درجة حرارة ومدة زمنية غير مناسبة، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، ووجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، وعدم وجود أدوات لقياس درجات الحرارة بأجهزة التبريد أو عدم كفاءتها، ووجود أسقف أو أرضيات أو جدران أو أبواب أو نوافذ مصممة أو مصنوعة من مواد غير مناسبة أو صعبة التنظيف، أو تفتقر إلى الصيانة في مناطق تداول الغذاء.

كما رصد التقرير أربع مخالفات كانت الأكثر شيوعاً بين متاجر البيع بالتجزئة في مدينة العين، تمثلت في عدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، ووجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، والتخزين غير الصحيح للمواد الغذائية، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، فيما تم رصد خمسة أنواع من المخالفات ذاتها في متاجر البيع بالتجزئة بمنطقة الظفرة، شملت وجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، والتخزين غير الصحيح للمواد الغذائية، وعدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، وعدم وجود أدوات لقياس درجات الحرارة بأجهزة التبريد أو عدم كفاءتها، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض.

وفيما يتعلق بأكثر الملاحظات المرصودة على مستوى أنشطة التموين، فقد رصدت فرق التفتيش التابعة للهيئة ثمانية أنواع من المخالفات في المنشآت التموينية المخالفة بمدينة أبوظبي، شملت عدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، ووجود أسقف أو أرضيات أو جدران أو أبواب أو نوافذ مصممة أو مصنوعة من مواد غير مناسبة أو صعبة التنظيف أو تفتقر إلى الصيانة في مناطق تداول الغذاء، ووجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، والتخزين غير الصحيح للمواد الغذائية، وعدم تنظيف وتطهير المعدات، وحفظ أو عرض مواد غذائية قابلة للتلف في درجة حرارة ومدة زمنية غير مناسبة، وعدم التزام العاملين بالمنشأة الغذائية بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة.

وذكر التقرير أنه تم رصد ست ملاحظات على مستوى المنشآت التموينية التي تمت مخالفتها العام الماضي في مدينة العين، شملت عدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، ووجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، والتخزين غير الصحيح للمواد الغدائية، وعدم تنظيف وتطهير المعدات، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، وعدم وجود أدوات لقياس درجات الحرارة بأجهزة التبريد أو عدم كفاءتها. رصد 6 ملاحظات على مستوى المنشآت التموينية التي تمت مخالفتها العام الماضي في العين. À من المصدر لائحة الجزاءات الجديدة تتضمن 6 أنواع من العقوبات الإدارية تبدأ بـ«لفت النظر» وتنتهي بـ«إغلاق المنشأة». ممارسات غير صحية

تم رصد خمسة أنواع من المخالفات بحق المنشآت التموينية التي تمت مخالفتها العام الماضي في منطقة الظفرة، تضمنت وجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، وعدم تنظيف وتطهير المعدات، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، والتخزين غير الصحيح للمواد الغذائية.