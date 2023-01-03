«الموارد البشرية» تدعو شركات القطاع الخاص لتحقيق نسب التوطين العام الجاري

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى تحقيق نسب التوطين المستهدفة لعام 2023 وصولاً لمعدل نمو يبلغ 10% من الموظفين المهاريين في 2026. وثمنت الوزارة دور شركات القطاع الخاص التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022. وقالت: نتطلع لتعزيز التعاون معكم لتحقيق نسب التوطين المستهدفة.

وبدأت الوزارة، أمس، بتطبيق غرامات مالية بحق الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر والتي لم تلتزم بمستهدفات التوطين، ورفع نسبة التوطين بواقع 2% سنوياً من الوظائف المهارية، وصولاً لنسبة نمو تبلغ 10% في 2026. وأكدت أن ذلك جاء ‏بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية للدولة ورفع مشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع.