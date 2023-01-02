حمدان بن محمد يشكر موظفي حكومة دبي بمناسبة العام الجديد

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن شكره لموظفي حكومة دبي لإخلاصهم وتفانيهم وعطائهم. وقال سموه في رسالة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «شكراً لإخلاصكم وتفانيكم وعطائكم».

وأكد سموه في رسالته أنه «أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل دائماً على إنجازها معاً، فأنتم من ساهمتهم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل».

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالة لموظفي حكومة دبي بمناسبة مطلع العام الجديد: «إخواني وأخواتي.. فريق عمل حكومة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عام سعيد علينا جميعاً بإذن الله، نستكمل به معاً بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات، أسس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه».

وأضاف سموه: «فريقي المتميز، أنتم من ساهمتهم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل دائماً على إنجازها معاً، فغايتنا الأسمى الاستمرار، وبروح الفريق الواحد، في تحقيق الآثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي».

ولي عهد دبي:

«نستكمل معاً بناء ما حققته دبي من إنجازات أسس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي محمد بن راشد لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه».

«أنتم من ساهمتهم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم».