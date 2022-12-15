المعاشات: اشتراكات المؤمن عليه في "الخاص" تُسدد بناء على راتب يناير من كل عام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من نفس العام، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه.

وأوضح مدير إدارة عمليات المعاشات محمد صقر الحمادي، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق خلال ديسمبر الجاري للتوعية بحقوق والتزامات المواطنين المستفيدين من برنامج "نافس" أنه في حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، والذي سيكون الأساس لاحتساب اشتراكاته عن السنة الجديدة.

ولفت إلى أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة.

وأكد الحمادي على ضرورة أن تكون البيانات المقدمة من صاحب العمل مطابقة للسجلات التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، حيث تعد هذه البيانات المصدر الرسمي التي يتم الرجوع إليه في أي عملية تفتيش تقوم بها الهيئة للتحقق من صحة البيانات الواردة من صاحب العمل.

وأشار إلى أنه في حال عدم مطابقة هذه البيانات للواقع الفعلي أو عدم توافر السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وتقديمها عند الطلب من موظفي التفتيش، سيكون حساب الاشتراكات المستحقة راجعاً إلى ما يصدر عن الهيئة بناء على ما أسفرت عنه نتائج التفتيش التي تقوم بها إدارتها المعنية.

ونوه الحمادي إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها، على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة".

ولفت إلى ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن كافة الموطنين العاملين لديه بغض النظر عن مدة خدمتهم حتى إن كانت أقل من سنة لأن المؤمن عليه يتمتع بمزايا التأمين بمجرد اشتراكه، لأنه لو تعرض لأي مخاطر كالعجز أو الوفاة أو الإصابات المهنية خلال هذه السنة تصرف مستحقاته وفق الضوابط والأحكام بغض النظر عن مدة الخدمة.