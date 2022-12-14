مركبة هبوط المستكشف راشد تلتقط أول صورة للأرض بعد 19 ساعة من الإطلاق

التقطت مركبة الهبوط التي تحمل المستكشف راشد إلى القمر، أول صورة لكوكب الأرض، بعد نحو 19 ساعة من انفصالها عن صاروخ الإطلاق "فالكون 9"، والذي انطلق يوم الأحد الماضي في تمام الساعة 11:38 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأفادت الشركة اليابانية "آي سبيس" التي طورت المركبة التي تحمل المستكشف إلى القمر، عبر "تويتر"، أن الكاميرا المثبتة على المركبة التقطت أول صورة للأرض، وهي تشبه الهلال، كما أنها تحافظ على مصدر ثابت من إمدادات الطاقة، خلال طريقها إلى المدار القمري.

ولفتت الشركة إلى أن فريق مركز التحكم في العاصمة اليابانية طوكيو، أكد عدم وجود أوجه قصور في الأنظمة الأساسية للمركبة. كما تحقّقت الأوضاع التشغيلية الأولية الحرجة في مرحلة الملاحة إلى القمر.

من المتوقع أن يستقبل فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر بالمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأربعاء، أول إشارة مباشرة من المركبة، بعد التقاط الإشارة الأولى بعد الإطلاق الناجح لأول مهمة إماراتية لاستكشاف القمر صباح الأحد الماضي، في مركز التحكم في طوكيو، والتابع لشركة "آي سبيس".

وفور إنزال المستكشف على سطح القمر، والمتوقع نهاية إبريل 2023، وبعد التأكد من سلامة أجهزته، وإجراء اختبار جهاز الاتصال الرئيسي مع مركبة الهبوط، ومعايرة الجهاز لتحسين الاتصال ورفع كفاءته، يبدأ تدفق البيانات والصور التي سيرسلها المستكشف إلى المحطة الأرضية، حيث سيتعامل مع تلك البيانات على مرحلتين، الأولى تحويل المعلومات من صورتها العادية إلى صور وملفات رقمية، يعقب ذلك المرحلة الثانية، بتحليل البيانات، عبر قسمين، الأول بيانات المستكشف، وترسل إلى الفريق الهندسي، من أجل تحليلها لفهم حال المستكشف. أما القسم الثاني فهو بيانات علمية، وترسل إلى الفريق العلمي الذيه يحلّلها.