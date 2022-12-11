لحظة انطلاق مهمة "المستكشف راشد".. فيديو

انطلق قبل قليل صاروخ فالكون 9 الذي يحمل على متنه المستكشف راشد، أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.

وينطلق المستكشف راشد في رحلة إلى القمر من المجمع رقم 40 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث ستعمل شركة «سبيس إكس» على إطلاق المستكشف داخل مركبة الهبوط اليابانية «هاكتور آر»، على متن الصاروخ «فالكون 9».

وذكر اركز محمد بن راشد للفضاء، في وقت سابق، أن رحلة المستكشف إلى سطح القمر تستغرق خمسة أشهر، تبدأ بعدها مهمته الاستكشافية الرئيسة، التي ستستغرق نحو 14 يوماً أرضياً ونصف اليوم، ما يعادل نهاراً قمرياً، ثم يدخل في حالة سبات خلال فترة الليل القمري التي تمتد إلى 15 يوماً ونصف اليوم.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن المستكشف «راشد» سيهبط على سطح القمر في أبريل من العام المقبل، في فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس أو ما يعرف بـ«بحر البرد»، الواقعة أقصى شمال القمر، التي تم اختيارها حفاظاً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة.