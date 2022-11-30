المجلس الوطني الاتحادي يحيي ذكرى يوم الشهيد

أحيا المجلس الوطني الاتحادي ذكرى يوم الشهيد في مقره بأبوظبي، تكريماً للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن في سبيل رفعة بلادهم بحضور رئيس المجلس صقر غباش وأعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم أحمد بالهول الفلاسي والأمين العام للمجلس الدكتور عمر النعيمي.

بدأت الفعالية بتنكيس علم الدولة ووقف رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي دقيقة صمت ترحموا فيها على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن ورفعته وحماية مكتسباته وإنجازاته بعدها رفع معالي صقر غباش علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني .

وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس صقر غباش المكانة الخالدة لأبطال الوطن في ذاكرة كل أبناء الإمارات وثمن تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن الذي سيبقى شامخاً وقوياً وبذل أبناء الإمارات في سيبل ذلك كله أرواحهم الطاهرة.