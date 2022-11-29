حاكم رأس الخيمة: يسمو الوطن بإخلاص وعطاء شهدائنا الأبطال

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إن شهداء الوطن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية دفاعاً عن مكتسبات الإمارات وقيمها ومبادئها الإنسانية، ونذروا حياتهم لمواصلة مسيرة اتحادنا، لتظلَّ رايتنا خفاقة شامخة في ساحات العز وميادين الواجب.



وأضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام ــ أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل قيماً سامية تستلهم منها أجيالنا دروس التفاني والإخلاص لخدمة الوطن ورفعته وإعلاء شأنه.



وفيما يلي نص الكلمة:



يسمو الوطن بإخلاص وعطاء شهدائنا الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية دفاعاً عن مكتسبات الإمارات وقيمها ومبادئها الإنسانية، ونذروا حياتهم لمواصلة مسيرة اتحادنا، لتظلَّ رايتنا خفاقة شامخة في ساحات العز وميادين الواجب.



لقد حبا الله عز وجل الإمارات بأبناء صادقين في عهدهم ومنفذين لوعدهم في الدفاع عن دولتهم وشعبهم، وفي حماية كل ذرة تراب من ثرى وطنهم، وأقسموا أن يفدوه بكل غالٍ ونفيس لتبقى الإمارات منارة للسلام، والاستقرار، والتطور.



نقف إجلالاً وإكراماً لشهداء الوطن، رموز الانتماء والكرامة والفداء، ومشاعل النور التي تضيء مسيرتنا التنموية ..إن تضحيات شهداء الإمارات ستظل قيماً سامية تستلهم منها أجيالنا دروس التفاني والإخلاص لخدمة الوطن ورفعته وإعلاء شأنه.



يوم الشهيد.. يوم نستمد منه الإصرار والإرادة، وفيه نجدد العزم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والبذل والتقدم والازدهار ..في هذا اليوم نحيي بواسل قواتنا المسلحة، صمام أمان الوطن.. نحيي دروع دولتنا، وحماة اتحادنا، وعيوننا الساهرة، ونبعث لأمهات وأسر شهدائنا الأبرار وذويهم تحية تقدير وعرفان.



رحم الله شهداء الوطن، أبطال الحق والواجب، وأدعو الله تعالى أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان.