30 الجاري إطلاق «المستكشف راشد» إلى سطح القمر

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم 30 من الشهر الجاري، موعداً جديداً لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر (المستكشف راشد)، إلى سطح القمر، في الساعة 12:39 مساءً بتوقيت دولة الإمارات (الساعة 03:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأفاد المركز بأن مركبة الإطلاق التي تم وضعها على متن مركبة الهبوط، ستبدأ في الانطلاق نحو المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع الشركاء «سبيس إكس» و«آي سبيس».

ولفت إلى أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط، ستأخذ طريقاً منخفض الطاقة إلى القمر، بدلاً من الاقتراب المباشر، ما يعني أن الهبوط سيستغرق نحو خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيتم في أبريل 2023.

ويتميز المستكشف راشد بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، حيث تم تزويده بستة أجهزة، منها كاميرا ذات دقة عالية لالتقاط الصور، وكاميرا ميكروسكوبية وكاميرا للتصوير الحراري، وجهاز استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة الإلكترونيات وكثافتها وجهد تأين البلازما، بالإضافة إلى وحدة قياس عزم القصور الذاتي لتتبع حركة المستكشف، وكاميرا ثلاثية الأبعاد.

وسيعمل المستكشف بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، وستوفر كاميرا التصوير الحراري التي زود بها المستكشف صورة تساعد على معرفة خصائص تربة سطح القمر وأحجام حبيباتها، وغيرها من المعلومات الجديدة.

وسيتنقل في مواقع جديدة لم تسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 غيغابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

وستسهم الاختبارات العلمية التي يجريها المستكشف راشد خلال مهمته على سطح القمر، في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات، فيما لا يقتصر التأثير الإيجابي لهذه التطورات في قطاع استكشاف الفضاء فقط، بل يمتد أثره إلى العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع الصناعات التكنولوجية وقطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات ذات الصلة.

ويعتبر القمر خامس أكبر قمر في نظامنا الشمسي، ويبعد عن الأرض 385 ألف كلم، ويمتلك طبقة رقيقة من الغلاف الجوي تسمّى «إكسوسفير»، وأبرز العناصر المكونة لسطحه هي السيلكون، والألمنيوم، والحديد، والأكسجين، والكالسيوم، والتيتانيوم، والمغنيسيوم.