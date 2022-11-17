«جاهز» تمكّن الكوادر الوطنية في الحكومة الاتحادية بمهارات المستقبل

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «جاهز» التي اعتمدها، أخيراً، مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل، وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.

وتمثل «جاهز» التي تم تصميمها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، في مبادرة تغطي كل موظفي الحكومة الاتحادية، وتسعى لتجسيد توجهات القيادة لتمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم الموضوعات الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.

وتوفر المنصة لموظفي الحكومة الاتحادية، أربع مجموعات مهارات مستقبلية تضم 20 مهارة للمستقبل يتم استكمالها خلال عام، وتشمل المهارات الرقمية، و10X لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، وتشمل المنصة محفظة رقمية لمهارات المستقبل، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي.

وتضم المنصة 15 شريكاً استراتيجياً من نخبة الجهات الحكومية والشركات العالمية، يقدمون محتوى متخصصاً عملياً ومرناً عبر المنصة الذكية لمبادرة «جاهز»، يمكّن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية من خلال مسارين مخصصين لبناء مهارات المستقبل، يركز الأول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية، ويبني الثاني مهارات المستقبل للموظفين الحكوميين في المستويات الوظيفية الأخرى.

وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن «جاهز» تهدف إلى تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.

وأضافت أن العالم يشهد متغيرات متسارعة، وتنافسية الحكومات تعتمد على تمكين كوادرها بالمهارات المستقبلية، وتعزيز فهمهم للموضوعات والقطاعات الجديدة والناشئة التي تؤثر في مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات.

اكتساب مهارات المستقبل

قالت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ليلى عبيد السويدي، إن «جاهز» توفر لموظفي الحكومة المرونة والفرص لرفع مستوى مهاراتهم واكتساب مهارات مستقبلية جديدة.

وأضافت أن المبادرة تمثل واحداً من المشروعات الحكومية التحولية التي تقودها الهيئة، ضمن جهودها لتجسيد توجيهات القيادة بإطلاق وتنفيذ المشروعات التحولية الكبرى الهادفة لتحقيق إنجازات نوعية في أُطر زمنية محددة.

وأشارت إلى أن «جاهز» نموذج حكومي جديد لتعزيز المهارات المستقبلية للمواهب الحكومية وضمان جاهزيتها، عبر تمكين رأس المال البشري الحكومي، وتزويده بالمعرفة، وتعزيز قدرته على الابتكار.