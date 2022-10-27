إغلاق بقالة «وردة المواردي» في أبوظبي لـ«خطورتها على الصحة العامة»

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق بقالة "وردة المواردي "في شارع الظفرة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1031449، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.



وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، حيث تكررت بنود عالية الخطورة تؤثر على سلامة المواد الغذائية دون اتخاذ المنشأة إجراءات تصحيحية لوقف آثار هذه المخالفات، منوهة إلى أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة إلّا أن مسؤوليها لم يتجاوبوا مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء .



وبحسب الهيئة شملت المخالفات ممارسة لنشاط بقالة و كافتيريا دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية أو توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة ، عدم مطابقة اشتراطات مشروع بقالة ( الجدران ، الأرفف والأرضيات )، عدم توفير منطقة غسيل ومغسلة أيدٍ مطابقة ، إذابة الأغذية المجمدة في درجة حرارة غير ملائمة مما يؤدى إلى فسادها ، تكديس كميات كبيرة من المواد الغذائية دون تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية المخزنة مما يعرض الموقع لانتشار الحشرات والقوارض بسبب عدم القدرة على التنظيف والمكافحة بشكل مستمر .



وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.



وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.



وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .