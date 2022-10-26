صرف المعاشات التقاعدية غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري ستصرف غداً.

وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة 676 مليوناً و163 ألف درهم، بزيادة قدرها 62 مليوناً و748 ألفاً و41 درهماً عن أكتوبر من العام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 613 مليوناً و414 ألفاً و67 درهماً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف لشهر أكتوبر 2022 يبلغ 45 ألفاً و900 مستفيد، مقارنة بنحو 43 ألفاً و199 مستفيداً من المعاشات، خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.