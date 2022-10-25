بإجمالي 676.1 مليون درهم .. "المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدء صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري 2022 من يوم الخميس المقبل 27 من الشهر، موضحة أن قيمة المعاشات المصروفة تبلغ 676 مليوناً و193 ألفاً و163 درهماً، بزيادة قدرها 62 مليوناً و808 ألفاً و748 درهماً عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف لشهر أكتوبر 2022 يبلغ نحو (45,900) مستفيد مقارنة بنحو (43,199) مستفيد من المعاشات خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.



