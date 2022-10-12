حمدان بن محمد : وجهتنا المقبلة سطح القمر

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالقمر الاصطناعي "المستكشف راشد" الذي سينطلق في أول مهمة عربية إلى القمر، أوائل نوفمبر المقبل.



وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نشكر فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز "المستكشف راشد" ... ونعلن نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها ... وجهتنا المقبلة سطح القمر".

ووصل المستكشف راشد الذي تم تصنيعه بالكامل بأياد وخبرات إماراتية إلى موقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا في سبتمبر الماضي، وسينطلق على متن صاروخ «سبيس إكس فالكون 9»، حيث تبدأ نافذة الإطلاق في العمل أوائل نوفمبر.



ويستغرق المستكشف بعد إطلاقه، حتى يصل إلى القمر نحو ثلاثة أشهر وسيكون المستكشف أصغر مركبة تحط على سطح القمر، إذ يبلغ وزنها قرابة 10 كيلوغرامات، ويهدف الاستكشاف الى تحديد مدى فاعلية عمل هذه الأجهزة على الأسطح القاسية، للحصول على دراسة أولية قبل الانطلاق في تحقيق استراتيجية المريخ.



ومن المقرر أن يتنقل المستكشف في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.