سلطان القاسمي يعتمد مجموعة من المشاريع والإضافات بسفاري الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجموعة من المشاريع والإضافات وأقسام جديدة في سفاري الشارقة للموسم القادم.



أعلنت ذلك رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هنا سيف السويدي، خلال مداخلة لبرنامج "البث المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.



وأكدت السويدي خلال مداخلتها أنه تم زراعة 100 ألف شجرة في سفاري الشارقة واستقدام أكثر من 30 ألف شجرة خلال الفترة الماضية جاري زراعتها حالياً.