عبد الرحمن العويس: ميزانية الاتحاد تدعم الانطلاقة الواثقة نحو سنوات أكثر إنجازا ًوتميزاً

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، أن إقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 تدعم الانطلاقة الواثقة والراسخة نحو سنوات أكثر إنجازا ًوتميزاً، ينعم فيها شعب الإمارات بأفضل الخدمات الحكومية في القطاعات الحيوية، لتعبر دولتنا المستقبل من أوسع أبوابه بتفاؤل وثقة نحو مئوية الإمارات 2071 في رفاهية وجودة الحياة لجميع أبناء الوطن.

وأضاف العويس أن ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة تحمل طموحات الدولة وتجسد نهج الإمارات المتوازن ورؤية القيادة الحكيمة بمواصلة الريادة والبناء والإنجازات، بما يواكب مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة، كما أنها محرك رئيسي ومؤشر قوي ومتين أن الإمارات ماضية في خيار التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية في مجال التنافسية، بوصفها مركزاً حيويا ًووجهة رائدة في الصحة والابتكار والتحول الرقمي وقطاعات المستقبل.

وقال عبد الرحمن العويس: " إن قطاع الصحة يحظى بأولوية اتحادية في الخطط الوطنية، ونحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتزمون بتطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية لتلبية طموحات وتطلعات شعب الاتحاد، لتجسيد أفضل المشاريع التحولية والمبادرات النوعية، من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات الصحية وتفعيل استراتيجيات تضاعف من حجم الإنجاز لتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، وهي غاية وهدف حكومة الإمارات لإسعاد شعب الاتحاد."