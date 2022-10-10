شرطة دبي تؤمّن 29 مليون مسافر ومليوني طن من الشحنات العام الماضي

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الإدارة العامة لأمن المطارات من الإدارات المتقدمة في الأداء الأمني التخصصي في شرطة دبي، وتمتلك منظومة عمل عالية المستوى، وممكنات وتقنيات وكفاءات وخبرات مكنتها من التميز بأدائها الأمني، ونجحت بالتعاون مع الشركاء في تأمين 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، ومليونَيْن و524 ألفاً و918 طناً من الشحنات، خلال العام الماضي.

وقال إن مطار دبي الدولي نموذج عالمي لمطار متطور وعمليات متقدمة، ونقطة وصل والتقاء ما بين الشرق والغرب، ومحطة عالمية مؤثرة في قطاع الطيران المدني، واستطاع ولايزال يحقق أرقاماً قياسية في نمو حركة المسافرين والشحن في مختلف الظروف والأحوال العالمية، وهو إحدى ركائز التنمية في إمارة دبي، لذا عملت شرطة دبي منذ وقت مبكر على تسخير إمكاناتها وقدراتها وخبراتها الأمنية، وأعدت استراتيجيات أمنية تعزز من الأمن والأمان وتوفر سبل الراحة، صولاً إلى تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في تقديم الخدمات للشركاء والمسافرين ولمستخدمي المطار، وفق أعلى المعايير الأمنية والممارسات، وبما يتطابق ويتناغم مع الإجراءات والمعايير والمقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني.

واطلع المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت العام الماضي، منها تحقيق الإدارة العام الماضي نسبة 100% في مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، وهي النسبة ذاتها التي تحققت عام 2020، ما يعكس حرص الإدارة على استدامة العمل الأمني وفق المقاييس المطلوبة والأهداف المرسومة، وتطبيقها لمختلف المبادرات والابتكارات والبرامج الداعمة، والتطوير الدائم للخطة الأمنية للإدارة العامة لأمن المطارات، ودليل الإجراءات الأمنية للإدارة، والتطبيق المتميز للسياسات الداعمة للعمل الأمني.

كما اطلع المري على مبادرات الإدارة العامة لأمن المطارات في مجال تطوير منظومة العمل، منها مبادرة «المنصة الافتراضية لتمارين الطاولة الاستراتيجية» التي تم إنجاز 80% منها، و«بوابات الموظفين الذكية»، التي تندرج ضمن مبادرات النقلة النوعية، وتم تحقيق 35% من المبادرة، وكذلك مبادرة «Marshaler» وهي فكرة إبداعية تنظيمية ذكية تعتمد على تقنية اتصال ناجح بين المفتشين، لتسهيل عملية تقديم الخدمة الأمنية في نقاط التفتيش، وتم تحقيق 80% من المبادرة.

واستمع القائد العام لشرطة دبي إلى عرض يوضح المؤشرات الخاصة بالإدارات الفرعية، حيث حققت كل من إدارات أمن مبنى 1 و2 و3 وإدارة أمن مطار آل مكتوم، وإدارة أمن الشحن، وإدارة الحراسات، وإدارة التدقيق الأمني، 100% في المؤشر الرئيس للإدارات، كما حققت إدارة المراقبة الأمنية 100% في مؤشر متوسط كفاءة عمل الأجهزة الأمنية داخل المطارات، وحقق مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، 92% في مؤشر نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم دون تكرار حسب التخصصات الوظيفية، في حين كان المستهدف 54%، كما حققت إدارة الشؤون الإدارية 98.1% في مؤشر السعادة الوظيفية بناء على استطلاع حكومة دبي لسعادة الموظفين.

واطلع على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، وأهم المشروعات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية للجناح، والإنجازات والمشاركات التي قام بها المركز خلال عام 2021، وتفقد غرف العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في المبنى رقم 3، كما اطلع على أحدث البرامج والتقنيات المطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات.

وأشاد المري بمستوى الجهود المبذولة من قبل الإدارة وقيادات الإدارات الفرعية والموظفين الميدانيين، مؤكداً أن دورهم محوري ومهم وأساسي في توفير بيئة آمنة وسالمة في المطارات، داعياً إياهم إلى تقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية التي تشكل قيمة مضافة للعمل الأمني وتضمن استدامته، منوهاً بفريق عمل رواد السعادة.

عبدالله خليفة المري:

• مطار دبي الدولي نموذج عالمي لمطار متطور وعمليات متقدمة، ونقطة وصل والتقاء ما بين الشرق والغرب.

أهم الجوائز

اطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على عرض حول أهم الجوائز التي فازت بها الإدارة في عام 2021، منها جائزة القائد العام لأفضل إدارة عامة فئة النخبة، وجائزة القائد العام فئة أفضل تجربة شرطية وهي برنامج «XOVIS»، ووسام القائد العام لأفضل ضابط إشرافي، ووسام القائد العام لأفضل صف ضباط في المجال الميداني، ووسام القائد العام لأفضل صف ضباط في المجال الإداري.

وفي جوائز طيران الإمارات حصدت الإدارة جائزة أفضل فريق عمل «حقائب آمنة»، وأفضل موظف في مجال أمن الطيران.

وفي برنامج دبي للتميز الحكومي حصدت الإدارة وسام الموظف الإشرافي.

وفي نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات حصدت الجائزة الدولية السابعة لأفضل الممارسات سبع نجوم، والجائزة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات في عام 2022 عن مشروع «XOVIS».