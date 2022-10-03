موارد الشارقة تعرف موظفيها باشتراطات التقاعد

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورشة لموظفي الدائرة تحت عنوان "اشتراطات التقاعد للموظف"، بهدف تعريف الموظفين بكافة الحقوق والامتيازات والمنافع التأمينية من المعاشات والمكافآت والمنح وإكسابهم آليات احتساب الاشتراك والانضمام للصندوق.

وعقدت الورشة حضورياً في مقر مبنى الدائرة بالدفين، كما تم بثها افتراضياً عبر منصة zoom ؛ حرصاً على تعميم الفائدة والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الموظفين.

وقدم الورشة مستشار الصندوق محمد خليفة، الذي شرح العديد من المحاور الهامة، أبرزها: ضوابط الاشتراك في الصندوق ومراحله وصرف المستحقات للمؤمن عليهم، والمنافع التأمينية وما يتصل بها من أحكام، وآليات ضم مدد الخدمة السابقة وضوابط وأحكام شراء مدد الخدمة الاعتبارية.

كما أوضح نظام التقاعد في حكومة الشارقة وأبرز تعريفاته وتعديلاته وما تضمنه من مواد استعرضت نظم التقاعد للموظفين والموظفات وكذلك ما يتصل بالمرأة العاملة.

وعرف الموظفين بنسب الاشتراكات الشهرية وراتب حساب الاشتراك وأسس احتساب المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الواردة في القانون وشروط استحقاق المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وضم الخدمة وشروطها وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وتكاليفها.

كما ركزت الورشة على شرح اشتراطات الجمع بين المعاش والراتب وحالات استحقاق حصص المعاش واستفادة المؤمن عليه منه، وكذلك استفادة أسرته بعد وفاته.