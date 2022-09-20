«طرق دبي» تتيح فرصَ عمل للكفاءات الوطنية الشابة

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم في الدورة الـ21 من معرض (رؤية الإمارات للوظائف – بمنظور جديد 2022)، الذي تستمر فعالياته حتى غد في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة، سلطان الأكرف: «نسعى في دورة هذا العام من المعرض إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة من خلال باقة متنوّعة من فرص العمل في تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، المرونة المؤسسية، تحليل البيانات، بالإضافة إلى التخصصات الهندسية المختلفة والوظائف القيادية، التي تحرص الهيئة على استقطابها في هذا الحدث السنوي المهم».

وأوضح أن المعرض يُمَثل منصّة للتواصل بين المواهب الوطنية الشابة من الباحثين عن فرص عمل وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية. وأكد الأكرف حرص الهيئة على تعزيز استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب الوطنية من الباحثين عن العمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية.

سلطان الأكرف: «المعرض يُمَثل منصّة للتواصل بين المواهب الوطنية الشابة من الباحثين عن فرص عمل وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة».