حمدان بن محمد يطلق خطة لتوفير 15 ألفاً و800 مسكن للمواطنين خلال السنوات الـ 4 المقبلة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15 ألفاً و800 مسكن للمواطنين في دبي خلال السنوات الأربع المقبلة، والعمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية برئاسة سموه.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته الشخصية. وقال سموه: «ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأتابعه بنفسي مع أخي الشيخ مكتوم».

وأضاف سموه: «لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر».

وتابع سموه: «سنطلق خلال الأشهر المقبلة مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع».

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية يرافقه المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عمر بوشهاب، لعدد من المشاريع الإسكانية في كل من منطقة الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية، والتي يجري العمل بهما لتنفيذ مشاريع إسكانية للمواطنين بقيمة 1.7 مليار درهم، كما اطلع سموه على الرؤية الجديدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والتي تقوم على تنويع الخيارات السكنية للمواطنين وتسريع تلبية كافة الطلبات الإسكانية للعشرين عاماً المقبلة.

وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة والتي سيتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15 ألفاً و800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمشروع الورقاء الإسكاني على نماذج الفلل السكنية، حيث يتضمن المشروع والبالغ نسبة الإنجاز فيه 45% وبقيمة تبلغ 177 مليون درهم تنفيذ 136 فيلا تتميز بتصاميم متنوعة تتميز بالاستغلال الأمثل للمساحات، وتتضمن كل فيلا أربع غرف نوم بالإضافة إلى المرافق الأساسية الأخرى، فيما سيتم بدء تسليم الوحدات الجاهزة خلال عام 2023.

كما اطّلع سمو ولي عهد دبي خلال زيارته التفقدية لمشروع الورقاء الرابعة على خطط المشـاريع الإسكانية المقبلة في مشروع الخوانيج الثانية الإسكاني بكلفة إجمالية تبلغ 1.56 مليار درهم، ويشمل المشروع تنفيذ 1050 فيلا ذات خيارات متنوعة تتضمن فللاً منفردة وأخرى مزدوجة بالإضافة إلى فلل بنظام «التاون هاوس».

ولي عهد دبي:

• «ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأتابعه بنفسي مع أخي الشيخ مكتوم».

• «لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة، ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر».

• «سنطلق خلال الأشهر المقبلة مشاريع مجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية، لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع».

4.8 مليارات درهم قروضاً سكنية

بلغت قيمة القروض السكنية التي تم اعتمادها خلال عام واحد 4.8 مليارات درهم، شملت 4764 موافقة حتى أمس، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإسكان الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سبتمبر الماضي، بموازنة تاريخية تبلغ 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، فيما يتوقع أن تتجاوز قيمة القروض السكنية للمواطنين 13 مليار درهم حتى عام 2026.