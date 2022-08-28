43.3 ألف إماراتية يعملن لدى القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد الإماراتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، المسجلات لدى الصندوق، بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 43 ألفاً و295 مواطنة، بنسبة 46% من إجمالي الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة، البالغ عددهم 94 ألفاً و128 مواطناً، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على أعداد المواطنات المسجلات لدى الصندوق بواقع أكثر من أربعة أضعاف، إذ كانت النسبة لا تتجاوز 11% من إجمالي القوى العاملة المسجلة لدى الصندوق عند تأسيسه في عام 2000، مؤكداً أن هذه الأرقام تعني أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في كل قطاعات العمل بإمارة أبوظبي.

وأفاد الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بأن 37 ألفاً و298 إماراتية مسجلة لدى الصندوق في مؤسسات القطاع الحكومي المحلي في الإمارة، مقابل 5997 إماراتية مسجلة في جهات عمل بالقطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط سنوات الخدمة للإماراتيات العاملات بالإمارة 10سنوات.

وأكد الصندوق أن عدد الإماراتيات المتقاعدات في الإمارة بلغ 3448 متقاعدة، ما يمثل 24% من مجموع المتقاعدين لدى الصندوق، فيما بلغ متوسط السن عند التقاعد للمرأة 46 عاماً، مقابل 55 عاماً للسن عند التقاعد للرجل، موضحاً أن قاعدة بيانات الصندوق شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد الإماراتيات العاملات في مختلف القطاعات في الإمارة، اللاتي تجاوزت سنوات خدماتهن 25 سنة، إذ بلغ عددهن حتى يوليو الماضي 650 مواطنة، بنسبة 5% من إجمالي الإماراتيات المسجلات لدى الصندوق، ما يؤكد إصرار وعزيمة المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن، إلى جانب تحمّل المسؤوليات الأسرية.

وأكد الصندوق أن قانون التقاعد في أبوظبي خص المرأة بالعديد من المميزات لتمكينها من المشاركة في التنمية الشاملة في أبوظبي، بجانب رعاية أسرتها، إذ أتاح للمرأة التي لديها أبناء التقاعد بعد 15 سنة خدمة أو 10 سنوات خدمة، إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنات المتقاعدات ولديهن أبناء بلغ 2159 مواطنة، بنسبة 15% من إجمالي عدد المتقاعدات، لافتاً إلى أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للمرأة استثناؤها من حظر الجمع بين معاشين في حالات محددة، منها أحقية أرملة صاحب المعاش في الجمع بين معاشها التقاعدي ونصيبها من المعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها المتوفى، واستثناؤها من وقف هذا النصيب عند التحاقها بالعمل، موضحاً أن إجمالي عدد مستحقات نصيب من المعاش التقاعدي بلغ 8517 مواطنة، بنسبة 85% من إجمالي عدد المستحقين لدى الصندوق.

3448

عدد المتقاعدات في الإمارة، يمثل 24% من مجموع المتقاعدين.

10

سنوات متوسط سنوات الخدمة للإماراتيات العاملات بالإمارة.