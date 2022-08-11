حمدان بن محمد: شرف أن ألتقي بك عبد الغفور.. مثال حقيقي يحتذى

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، سائق دراجة لتوصيل طلبات في دبي، الذي قام بالقفز من دراجته على الفور، عندما شاهد وجود قطعتي «كونكريت» في منتصف أحد الطرق في منطقة القوز، والتي كادت أن تتسببا في وقوع حوادث للمركبات القادمة غير المنتبه لها، حيث تمكن من إزالتهما على الفور.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «شرف أن ألتقي بك عبد الغفور، مثال حقيقي يُحتذى».

وكان قد نشر في صفحته الفيديو الذي وثق الموقف الإنساني المسؤول لعبدالغفور، وأرفقه بعبارة: «عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟».

وشهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل مستخدمي «تويتر»، حتى أعلن سموه بعد حوالي نصف ساعة أنه تم العثور على سائق الدراجة، واسمه عبد الغفور عبد الحكيم من الجنسية الباكستانية.

ودوّن عبر حسابه في «تويتر»: «تم العثور على الرجل الصالح.. شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريباً».

وفي حوارٍ سابق مع «الإمارات اليوم»، قال سائق الدليفري عبد الغفور عبد الحكيم «27» من باكستان، إنه متزوج ولديه ابن عمره سنتين، ويقيم في دبي منذ ثلاث سنوات، وقد التحق بالعمل كسائق «دليفري» في شركة «طلبات»، مشيراً إلى أنه أثناء عودته من توصيل طلب لأحد الزبائن، بينما كان واقفا على إشارة ضوئية، شاهد وجود قطعتي «كونكريت» على الطريق، تهددان سلامة المركبات القادمة غير المنتبهة لهما، فقام مسرعا بالنزول من دراجته، وإزالهما من على الطريق.

وأضاف أنه سعيد للغاية باللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، معبراً عن فرحته وامتنانه لسموه، وتقدير سموه لما قام به.

وأكد أن حياته في دبي، غرست في نفسه حب الإمارات ولشعبها، ومن منطلق إحساسه وخوفه على حياة مستخدمي الطريق، أقدم على إزالة الخطر بسرعة ومن دون تردد، موجها الشكر أيضا لإدارة الشركة التي يعمل فيها، حيث قامت بتكريمه على المبادرة التي قام بها.