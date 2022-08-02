الجهات المحلية بالمنطقة الشرقية تستعد لمواجهة الأمطار المقبلة

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس هطول أمطار راوحت بين متوسطة وغزيرة في مدينة وادي الحلو التابعة للشارقة، ومسافي التابعة للفجيرة، وعدد من المناطق في إمارتي رأس الخيمة وعجمان.

وكثفت الجهات الحكومية والمحلية في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي استعدادها لمواجهة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة من خلال وضع الآليات للتعامل السريع مع تجمعات الأمطار للمساهمة في تخفيف آثارها على المناطق المتضررة من المنخفض الجوي، الذي مرت به المنطقة خلال الأسبوع الماضي. كما علقت حملة «يداً بيد» الخاصة بالتطوع في الفجيرة أعمالها الميدانية أمس لحين استقرار حالة الطقس حفاظاً على سلامة المتطوعين. ودعت «الدفاع المدني» بإمارة الفجيرة والقيادة العامة في شرطة الفجيرة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية، خصوصاً مع توقع أن تشهد مناطق في الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت شرطة الفجيرة أن المتابعة الدائمة للحالة الجوية تسهم في التعرف إلى حالة الطقس والأجواء المتقلبة، وتوفر نوعاً من الأمن والسلامة للسائقين ومستخدمي الطريق في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

من جهتها، شددت «دفاع مدني الفجيرة» على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخاطر الناتجة عن تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي قد تسبب حوادث حريق وغرق وتصادم وتدهور، وتجنب السباحة في التجمعات المائية ومجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية والجلوس فيها، وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها.

ودعت إلى التعاون مع الدفاع المدني والجهات الحكومية والإبلاغ الفوري عن الحوادث بالاتصال على 999 أو 997.

الطقس حتى الخميس غائم جزئياً مع تكوّن السحب الركامية الممطرة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري «ITCZ» الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب، فإن ذلك يؤدي إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة. وأضاف أنه «مع ارتفاع درجات الحرارة، خلال فترة النهار، تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة، خصوصاً شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على منطقة الظفرة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً، ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى، ما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة». وبين أن الطقس المتوقع إلى يوم الخميس سيكون على النحو التالي: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة التي تكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، تبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات.

وقال المركز إنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات. ويناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات.

أبوظبي - وام

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