فرق على مدار الساعة لترميم الطرق المغلقة وايقاف خدمة نقل الركاب إلى المناطق الشرقية مؤقتاً

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

أغلقت الفرق الأمنية المتمثلة في مركز شرطة الفجيرة بعض الطرق الرئيسة لليوم الثالث على التوالي في الفجيرة نظراً لتراكم المياه، وتتكاتف جميع الجهات المختصة في الدولة لترميمها على مدار الساعة بجهود بشرية وآليات ومعدات لضمان عودة انسيابية حركة السير.

ويقوم المواطنون المقيمين القاطنين في الامارة باختيار الطرق البديلة السلسلة للوصول لمنازلهم أو أماكن عملهم عن طريق شارع الشيخ خليفة وطريق يسبه العابر.

من جهة أخرى نوهت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إيقاف خدمة نقل الركاب إلى المناطق الشرقية بشكل مؤقت نظراً لتقلبات الأحوال الجوية ،إذ تم اغلاق الطرق المؤدية ايضاً إلى هذه المناطق نتيجة تراكم مياه الأمطار وذلك يشمل خط 116 المتمثل في خط سير الشارقة –الفجيرة- خورفكان و خط 611 المتمثل في الشارقة –الفجيرة – خورفكان .

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