استعداداً لمرحلة مابعد الجائحة .. محمد بن راشد يتابع سير العمليات في مطار دبي الدولي

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

زار صاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطار دبي الدولي اليوم لمتابعة سير العمليات و الاستعداد لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة.

و قال سموه في تغريدة له:"تابعنا اليوم سير العمليات في مطار دبي الدولي .. بدأنا الاستعداد مبكراً لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة.. "

و أضاف سموه :"اليوم يحافظ مطار دبي على المركز الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين .. وسنبقى نتابع بأنفسنا مستوى الخدمات وجودتها في أهم واجهة وطنية تملكها دولة الإمارات.."

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