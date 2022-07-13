حملة مبتكرة لتوضيح المنافع والمزايا التأمينية لـ"المعاشات" .. تعرّف عليها

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي



أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق حملة النصف الثاني من العام 2022 للتعريف بالمزايا والمنافع التأمينية في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات المعمول به حالياً، وذلك تحت شعار "اكتشف مزاياك"، بهدف تشجيع الفئات المستفيدة من القانون على الاطلاع على قانون المعاشات للتعرف على المنافع التي يوفرها للفئات المشمولة بأحكامه.

وتركز الحملة على التوعية بالمزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات للمشمولين بالقانون، أو الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحقيق هذه المنافع، وكذلك الحالات التي يتوسع فيها القانون بالشمول التأميني وما يشمله من منافع ومزايا قد يمتد أثرها إلى أبناء الابن وبناته، والتعويضات التي يقرها القانون في حال تعرض المؤمن عليه لأي من إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وغيرها من الشؤون التأمينية التي تصب في هذا الاتجاه.

وتحرص الهيئة من خلال هذه الحملات على رفع الوعي التأميني لدى المشمولين بأحكام القانون بهدف تحفيزهم على الاستفادة من المنافع التي يوفرها على أفضل ما يكون، حيث أن القانون به الكثير من التفاصيل التي من شأنها تغيير الكثير من توجهات المشمولين نحو التقاعد وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول.

وخلال هذه الحملة سيتم تسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة في قانون المعاشات التي يمكن الاستفادة منها ومشاركة معلوماتها مع الفئات المستهدفة من خلال قنوات الهيئة المختلفة دعماً لقراراتهم التي تخدم مستقبلهم المهني، وتصب في صالح تحسين جودة حياتهم ورفاهيتهم المجتمعية.

وتشمل الفئات المستهدفة من هذه الحملة فئة المؤمن عليهم، والمتقاعدين، والمستحقين، المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، ولذلك تدعو الهيئة جميع هذه الفئات إلى متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحساب الموحد GPSSAAE على أنستجرام وتويتر وفيسبوك مع أجل الاستفادة بمخرجات هذه الحملة، وعدم التردد في التواصل مع الهيئة لطرح الأسئلة التي تسهم في إثرائها وتحقيقها للأهداف التي أطلقت من أجلها.

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