شرطة أبوظبي تحافظ على الثروة الحيوانية بـ «أمّن حلالك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عززت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي التوعية الاستباقية بالإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمين الممتلكات الحيوانية من خلال مبادرة «أمّن حلالك».

وأفاد مدير مديرية شرطة العين، العميد جمعه سالم الكعبي، بأن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعدد من الجهات المعنية وملاك المواشي في العزب والمزارع من المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تركز على عدد من الأنشطة التوعوية من خلال تنفيذ البرامج المرئية وتوزيع البروشورات على ملاك ومربي «الحلال»، ونشر إرشادات لمرتادي المراكز التجارية بالاستعانة بالشاشات الإلكترونية؛ وصولاً إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف.

وإشار إلى أن هناك إجراءات وقائية عدة يجب اتباعها، منها وجود إنارة كافية في منطقة العزب أو المزارع وتركيب كاميرات مراقبة، والتأكد من سلامة السياج الخارجي ووجود مسكن للعمال بالقرب من العزب والمزارع، لتسهيل عملية المراقبة والتأكد بشكل دوري من أعداد المواشي.

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