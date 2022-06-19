عقب كلمة رئيس الدولة حول المناخ.. "محمد بن زايد عزنا وفخرنا" يتصدر "تويتر"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب مشاركة سموه في "منتدى الاقتصادات الرئيسية" الخاص بالطاقة وتغير المناخ، والتأكيد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاث، وعلى أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في العالم كونهما أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأطلق مغردون وسم #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا، معبرين من خلاله عن فخرهم بسموه، لأنه القائد "القدوة" الذي ينشغل بالقضايا العالمية والإنسانية، فقال أحد المغردين: "نفاخر بقائد همه القضايا العالمية والإنسانية .. مشاركة ملهمة للجميع .. حفظ الله رئيس دولة الإمارات".

وأشاد مغردون بتعزيز سموه لجهود الدولة محلياً وعالمياً في العمل لأجل المناخ، فقالت إحدى المغردات: "رئيس الدولة .. القائد القدوة .. حفظك الله وأدام لتعزيز دور الدولة بمواجهة التحديات الانسانية والعالمية ولا سميا في قضية المناخ التي تعتبر من أهم القضايا حاليا".

من جانبهم تناقل عشرات المغردون مقطع فيديو لكلمة سموه في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ، ووصفوها بأنها رسالة عظيمة من أعظم زعيم وقائد استثنائي في المنطقة، فقال أحدهم: "رسالة عظيمة من أعظم زعيم وقائد استثنائي في المنطقة .. فديت محياك حفظك الله لنا عز وفخر وسند وذخر".

وجاء في مقطع الفيديو الذي تناقله المغردون قول سموه: "دولة الإمارات ماضية في التزامها شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في العمل المناخي، ونتطلع لاستضافة العالم في مؤتمر الأطراف #COP28 لتحقيق تقدم عملي في مواجهة تغير المناخ ".

من جهتها علقت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، على مشاركة سموه في المؤتمر، بحسابها على "تويتر": "إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال كلمة سموه في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ عن استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل يأتي استكمالاً للمسيرة التاريخية والمتميزة لدولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي".

وفي سياق متصل، وصف مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنه رجل استثنائي، وطني، وعالمي، ذو بظرة ثاقبة، وبأنه رجل السلام، فقال أحدهم: "قائد إنساني، متواضع، استثنائي، وطني، عالمي، شجاع، بطل، عسكري، طيار، محنك، ذو نظرة ثاقبة.. تعجز الأوصاف ان تلم شمائلك سيدي كيف لا وابوك زايد واخوك خليفة (طيب الله ثراهما).. حفظك الله ورعاك سيدي رئيس الدولة".

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