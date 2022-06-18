«الأرصاد»: تغيّر جديد في حالة الطقس اعتباراً من غدٍ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس اليوم يكون صحو بوجه عام، ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح غداً على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة بالغبار خاصة شرقاً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يصبح الطقس غداً، حار بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون الركامية بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة ومحملة بالغبار، خاصة شرقاً مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الاثنين يظل حار نهاراً وصحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الثلاثاء يظل حار نهاراً وصحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء يظل حار نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، كما يظل رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً حتى صباح الخميس، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، خاصة على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب شمالاً صباح الخميس في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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