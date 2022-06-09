«المعاشات»: اشتراكات المؤمَّن عليه ونهاية خدمته يُحسبان وفقاً لراتب حساب الاشتراك

المصدر: أبوظبي ■ وام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الاشتراكات التي تؤدى شهرياً إلى الهيئة عن المؤمن عليه (المشترك) من قبل جهات العمل تحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك، وتصرف الحقوق التأمينية التي تشمل راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس «متوسط راتب حساب الاشتراك».

وقال مدير إدارة عمليات المعاشات محمد صقر الحمادي، إن معرفة المؤمن عليه براتب حساب الاشتراك توضح له قيمة الاشتراكات التي تسدد عنه شهرياً إلى الهيئة، وكذلك قيمة المعاش التقاعدي الذي سيُصرف له عند نهاية خدمته، أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش (راتب التقاعد).

وأضاف أن أول خطوة نحو طريقة احتساب راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة هي إلمام المؤمن عليه بالفرق بين الراتب الإجمالي، وراتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وصولاً إلى معرفة راتب حساب المعاش (راتب التقاعد) الذي سيتقاضاه أو مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.

وبيّن الحمادي أن الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه عند نهاية كل شهر من جهة عمله، بينما يتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من عناصر تشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بحد أقصى 300 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يشمل راتب حساب الاشتراك كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم، ويعتبر هذا الراتب هو الأساس الذي تستقطع على أساسه الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليه لتؤدى إلى الهيئة، وعلى متوسطه تحسب مستحقاته التأمينية عند نهاية خدمته.

وأوضح أن متوسط راتب حساب الاشتراك عبارة عن مجموع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل مقسّماً على 36 شهراً، وفي القطاع الخاص مجموع آخر خمس سنوات عمل مقسوماً على 60 شهراً، أو على مدة الاشتراك في الحالتين إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.

وأوضح أن راتب حساب المعاش (راتب التقاعد) يتم احتسابه بناءً على متوسط راتب حساب الاشتراك مضروباً في نسبة الاستحقاق وفق سنوات الخدمة، إذ تمنح 15 سنة خدمة المؤمن عليه المعاش نسبة 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك كراتب للتقاعد، بينما تمنح 20 سنة خدمة المعاش بنسبة 70%، وتزداد هذه النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة خدمة وصولاً للمعاش بالحد الأقصى، أي نسبة 100%، بعد قضاء 35 سنة بالخدمة.

• الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمَّن عليه عند نهاية كل شهر من جهة عمله.

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