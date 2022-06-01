موارد الشارقة وصندوق الضمان الاجتماعي يكشفان تفاصيل المنافع التأمينية للمستفيدين

المصدر: الشارقة- مينا غالي

اختتمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بالتعاون مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ندوة تعريفية افتراضية حول شرح قانون الضمان الاجتماعي رقم (5) لجميع موظفي حكومة الشارقة التي شارك فيها 150 موظفاً وموظفة من جميع هيئات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة من كافة المستويات الوظيفية، وذلك بنظام " التدريب عن بعد " باستخدام برنامج Microsoft Teams.

تأتي هذه الندوة ضمن الشراكة الاستراتيجة التي تتبعها دائرة الموارد البشرية مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تنظيم الندوات التعريفية لكافة موظفي حكومة الشارقة لتعريفهم بقانون الضمان الاجتماعي في الإمارة لتعريفهم بكافة الحقوق والامتيازات والمنافع التأمينية من المعاشات والمكافآت والمنح، وضوابط الاشتراك في الصندوق ومراحله وصرف المستحقات للمؤمن عليهم.

تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية مثل مفهوم التأمين الاجتماعي، المخاطر المهنية والاجتماعية والمخاطر التي يغطيها النظام، ومراحل تطوير الحماية التأمينية ومظلة التأمين الاجتماعي وخصائص النظام .

كما تطرقت الندوة إلى بيان تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتاريخ سريان القانون وضوابط الاشتراك بالنظام ومصادر التمويل وراتب حساب الاشتراك وموعد أداء الاشتراكات ومدد الاشتراك في التأمين وضوابط الإجازات والإعارات والإجازات المرضية وضوابط النقل.

وتم شرح آليات تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة وضوابط وأحكام ضم مدد الخدمة السابقة وضوابط وأحكام شراء مدد الخدمة الاعتبارية وبيان المنافع التأمينية سواء كانت المعاشات والمكافآت والتعويضات والمنح متطرقا إلى ضوابط وأحكام الجمع بين المعاش والراتب.

واستعرضت الندوة المنافع التأمينية (المعاشات ـ المكافآت ـ التعويضات والمنح) وتطرقت في شرح كل جزئية على نطاق واسع للمشاركين لتوضيح كل جزء منها مثل أولا (المعاشات) المستحقون في المعاش، راتب حساب المعاش، الخصم من المعاش، الحرمان من المعاش، إلغاء المعاش، سقوط صرف المعاش، أو المكافآت بالتقادم، مستحقات المؤمن عليه المفقود، وثانيا (المكافآت): أنظمة مكافآت نهاية الخدمة الأفضل، وفاة المؤمن عليه المستحق للمكافأة، وثالثا (التعويضات والمنح): حالات الحرمان من تعويض الإصابة، ضوابط وأحكام الجمع بين المعاش والراتب، وحالات الاستثناءات من حظر الجمع، والخصم أو الحجر على المستحقات التأمينية، والمعاشات الاستثنائية أو زيادة في المعاشات أو مكافآت استثنائية، وضم مدة الخدمة المستحق عنها معاش .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news