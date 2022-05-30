طرق دبي تسهل إجراءات رخص تشغيل النقل المدرسي

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنَّ نسبة أتمتة خطوات وإجراءات الحصول على شهادات "عدم الممانعة" الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ تشغيل حافلات المدارس الخاصة -الصادرة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي- قد وصلت إلى 98%.

وأوضح عادل محمد شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة بدأت بأتمتة الحصول على شهادات "عدم الممانعة" الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ حافلات المدارس وذلك في عام 2018 لتتم عبر موقع للهيئة أي من خلال تقديم الطلب دون الحاجة لزيارة مقر هيئة الطرق والمواصلات والحد من استخدام الأوراق في مثل هذه المعاملات.

وأوضح شاكري ان الخدمة كانت قبل أتمتتها ورقية وتتم عبر الإيفاء بعدد من المتطلبات للحصول على خطاب "عدم ممانعة" وأصبحت المتطلبات بعد أتمتة الخدمة تشمل تحميل الرخصة التجارية وعقد الصيانة في النظام وبيانات مسار الحافلة وبيانات الطلبة.



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