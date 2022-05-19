رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بسفارة الإمارات بالقاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، باسمه ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العسومي على رأس وفد برلماني اليوم لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث كانت في استقباله السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وخلال الزيارة، جدد رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور بإذن الله تعالى، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته .

وقال رئيس البرلمان العربي إن دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي والإسلامي، فقدوا برحيل المغفور له بإذن الله قائدا ومعلما كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ، حتى أصبحت دولته في مصاف الدول المتقدمة، ولم يدخر جهدا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وتعزيز مسيرة التضامن العربي على كافة المستويات.

كما بارك رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن خالص أمنياته لصاحب السمو بالتوفيق والسداد بما يحقق تطلعات شعب الإمارات.

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