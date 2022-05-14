حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يؤدون صلاة الغائب

المصدر: إمارات الدولة ■ وام

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعد صلاة المغرب، أمس، صلاة الغائب على فقيد الوطن الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في جامع الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

وفي الفجيرة أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وعدد من الشيوخ، أمس، صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي أم القيوين أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بعد صلاة المغرب أمس، صلاة الغائب على روح فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بإمارة أم القيوين.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الغائب على فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بعد صلاة المغرب في مسجد قصر الظيت في رأس الخيمة.

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