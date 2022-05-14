علي محمد الشامسي: منهج الشيخ خليفة وعطائه نبراس للأجيال المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

نعى علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فقيد الأمة العربية والإسلامية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال الشامسي" لقد ترجل الفارس والقائد والمعلم بعد أن قدم لوطنه وأبناء الإمارات والعالم العربي والإسلامي نموذجاً للحاكم المخلص المعطاء صاحب العزيمة والإصرار والرؤية السديدة في استكمال مسيرة البناء والتمكين والتنمية خلفا للمغفور له والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

وأكد الشامسي أن منهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في البناء وإدارة البلاد في مرحلة هامة من تاريخ الإمارات وعطائه الإنساني الذي بلغ أرجاء المعمورة وأخلاقه وحلمه وتعايشه وتسامحه سيظل نبراساً ومنهج حياة تهتدي به الأجيال المتلاحقة من أبناء الإمارات عبر التاريخ.

وقدم خالص تعازيه لأسرة آل نهيان حكاماً وشيوخاً وأصحاب السمو حكام الإمارات وأبناء الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة سائلاً المولى عز

وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

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