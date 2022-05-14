حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: أم القيوين - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بعد صلاة المغرب اليوم صلاة الغائب على روح فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله" وذلك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بإمارة أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب ولى عهد أم القيوين، والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وابتهل المصلون إلى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رجمته ومغفرته وأن يسكنة فسيح جنا

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