بتوجيهات محمد بن زايد .. وزارة الدفاع تعلن عن تعديل مدة الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور لتصبح مدتها / 11 / شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى و/ 3 / سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و/ 11 / شهراً للمجندات من الإناث وذلك بموجب القرار رقم (15) لسنة 2022 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكم قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (6) لسنة 2016 بشـأن تعديل مدة الخدمة الوطنية.

جاء هذا القرار انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة للدولة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية والذي حقق نتائج مشرفة، حيث أن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول الأخرى المطبقة للخدمة الوطنية والاستفادة من خبراتها وتعلم الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في الدولة.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقاً وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات

اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.

ويطبق هذا القرار بداية من الدفعات اللاحقة لصدوره.

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