حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

المصدر: أم القيوين - وام

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح اليوم استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ..سائلين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الكادر الطبي بمستشفى أم القيوين والهيئة الادارة والتدريسية بجامعة أم القيوين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الامارات التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية وعدد من الشيوخ ومدير الديوان الاميري ناصر سعيد التلاي ومدير التشريفات بالديوان الاميرى بأم القيوين راشد محمد أحمد ومدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين سيف حميد سالم والمسؤولين.

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