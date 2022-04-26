«المعاشات»: تسجيل المواطن العامل في «الحكومي» و«الخاص» إلزامي

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المنافع التأمينية المقررة لهم عند اكتمال المدد اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات العجز والوفاة.

وأفاد مدير إدارة عمليات المعاشات بالإنابة، محمد صقر الحمادي، بأن «التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، الذي يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه فور التحاقه بالعمل عند انطباق شروط الشمول عليه، ويستثنى من ذلك المتقاعدون العسكريون الذين تم تعيينهم في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15/11/1999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999».

وأشار إلى أنه «يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة، إذا تبين له عدم تسجيله، حماية لحقوقه وحقوق أسرته».

وبيّن أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته.

وقال الحمادي إن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتضمن ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.

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