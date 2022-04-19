دبي الاسلامي يقدم 13مليون درهم لجمعية رأس الخيمة الخيرية

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

قدم بنك دبي الاسلامي 13 مليون درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها لصالح الاسر الفقيرة والمتعففة خلال العام الجاري.

وثمن عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية الدعم المالي السنوي الكبير الذي يقدمه بنك دبي الاسلامي للمؤسسة مما يساعدها على النهوض بدورها الخيري والانساني تجاه الأسر الفقيرة والمتعففة في مختلف المجالات كالاعانات المالية الشهرية ودعم طلبة العلم والمساهمة في تحمل نفقات العلاج ودعم الاسر المنتجة ومساعدة الحاصلين على منح وقروض الاسكان بجزء من تكلفة رسوم توصيل الكهرباء والماء ومساعدتهم على توفير أجهزة التكييف وتأثيث منازلهم.

وأضاف أن هذا الدعم المستمر يعكس حرص بنك دبي الاسلامي على رفد العمل الخيري بالدولة من خلال دعم مؤسسات وهيئات العمل الخيري لاستكمال مسيرتها الانسانية في دعم الاسر المتعففة والحالات المعوزة.

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